上海电气与加拿大SNC-Lavalin及中国核工业合作开发反应堆

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港9月23日 - 中国大型装备制造商--上海电气(2727.HK)(601727.SS)周五称，该公司与加拿大SNC-Lavalin及中国核工业集团拟合作开发先进核燃料CANDU反应堆。
据公告，三方就成立一家新的合资企业签署了合作意向性协议，待进一步的商业谈判及受相关监管机构审批的限制，才会签订正式合作协议。
按照先前的磋商，合资企业未来将开发、推广及建造先进核燃料 CANDU 反应堆（“AFCR?”）并计划建立两个新设计中心，一个在加拿大，另一个在中国，以完成AFCR?的技术。（完）
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(记者 雷美珍；审校)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。