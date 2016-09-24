上海电气与加拿大SNC-Lavalin及中国核工业合作开发反应堆

路透香港9月23日 - 中国大型装备制造商--上海电气(2727.HK)(601727.SS)周五称，该公司与加拿大SNC-Lavalin及中国核工业集团拟合作开发先进核燃料CANDU反应堆。

据公告，三方就成立一家新的合资企业签署了合作意向性协议，待进一步的商业谈判及受相关监管机构审批的限制，才会签订正式合作协议。

按照先前的磋商，合资企业未来将开发、推广及建造先进核燃料 CANDU 反应堆（“AFCR?”）并计划建立两个新设计中心，一个在加拿大，另一个在中国，以完成AFCR?的技术。（完）

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