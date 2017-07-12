上海国方母基金昨成立 五年内预计管理规模逾500亿人民币

路透上海7月12日 - 据新华社周三报导，上海第一家以母基金命名的私募基金管理公司--上海国方母基金股权投资管理有限公司周二正式成立，未来五年内预计管理规模将超过500亿元人民币。

报导指出，未来五年内，国方母基金将打造“平台母基金”“全市场母基金”“份额转让母基金”三大类母基金产品。其中，上海国际集团、沙钢集团、万向控股、均瑶集团将作为基石投资人出资不低于75亿元，其他投资人包括大型企业、银行、保险等产业或金融机构。

上海国际集团总裁傅帆说，此次发起设立的国方母基金，是对当前集团产业基金群运作能级的全面提升。国方母基金将作为核心枢纽，逐步将国有资本、产业基金群、产业资本、金融资本等要素“串联”起来，最终形成独具特色的产业基金群生态圈。

“通过母基金的放大效应和雷达效应，上海国际集团的产业基金群将覆盖至少上万家优质实体企业。”报导称，此举不仅引领更多社会资本“脱虚入实”，也标志着上海国资实现“管资本”模式的新突破。

作为上海市政府最重要的国有资本运营平台之一，上海国际集团在“管资本”的模式创新上不断探索。自2009年以来，上海国际集团已经陆续打造了以金浦系、国和系、赛领系为核心的产业基金群，合计管理规模超过400亿元。（完）