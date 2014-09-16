上海自贸区深化改革试水进展缓慢 前景蒙阴

图为欢迎到访上海自由贸易试验区的标志。 REUTERS/Carlos Barria

路透香港9月15日（记者 Michelle Chen） - 上海自贸区被视为中国深化改革的试验田，但第一年表现却令人失望，这不禁让人对中国有关开放市场的承诺感到担忧。

上海自贸区是中国政府几十年来推出的最大胆的改革举措，意在试验自由汇率、利率市场化和自由贸易等。

但随着政府关注焦点从改革转向经济增长，上海自贸区的试验进程迟缓，政策也含糊不清，外资企业不确定是否应该到上海自贸区投资。

“上海自贸区取得了一些进展，但推进速度比市场预计的慢很多，特别是金融市场领域，”摩根大通中国首席经济学家朱海斌表示。

朱海斌指出，中国需要转变政府职能，公布禁止外资进入的领域名单，而不是对投资进行逐个评估。

他表示，如果进展过慢，可能会以失败告终。

新华社周一报导称，戴海波不再担任上海自贸试验区管委会常务副主任。《南华早报》此前援引消息人士的报导称，戴海波涉嫌违纪，将被迫辞职。

路透无法立即联系到上海自贸区管委会进行置评。

“我们看到了自贸区的一些政策，但这些政策和我所在的公司没有关系，我们还没有看到任何益处，”一家大型外资科技制造业公司的财务主管匿名表示。

上海自贸区是金融改革的一部分，被视为迈向更加开放经济的重要一步。

官方数据显示，截止6月底，自贸区内注册企业超过1万家，其中新注册外企占12%。但剔除香港和台湾企业后，外企数量仅有643家，占比6%，远低于预期。

即使是中国企业也有受挫的感觉。

“我们觉得上海自贸区的政策没有吸引力，等待新政策花费了很长时间。”一家中国企业的高管匿名表示。

一些政策原本是上海自贸区独有的，但也在全国范围内推出，也就降低了上海自贸区的吸引力，比如跨境现金池、跨国企业净额结算和个人跨境结算业务。

“一些企业觉得没必要专为跨境资金流动到上海自贸区注册公司，因为这在其他地方也可以办到。”渣打银行策略师刘洁表示。

一名熟悉上海自贸区事务的上海政府官员淡化了对上海自贸区首年进展的担忧。

“这是中国。我们先发布声明，制定整体方向，然后缓慢出台政策。”这位官员匿名表示。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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