陕西煤业IPO规模折半 拟募资98亿元

路透上海1月8日 -中国陕西煤业股份有限公司周三刊登招股书，拟在上海证券交易所首次公开发行(IPO)10亿股A股，计划募集资金规模约98.33亿元人民币。而此前该公司的发行计划为至多20亿股，募集资金拟使用量达172.5亿元。

陕西煤业将为A股IPO重启以来最大规模招股。中国A股市场暂停逾一年的新股发行，于2013年最后一天重新开闸。短短数日，目前已有逾30家公司启动招股程序。

陕煤IPO初步询价日期为1月10日-14日，网下申购日期为1月16日-1月17日，网上申购日为1月17日。

本次发行的10亿股均为新股，不进行老股转让。其中向战略投资者定向配售、网下、网上发行的初始规模上限各为5亿股、3.5亿股和1.5亿股。

该公司具体募集资金使用包括：煤矿及配套设施建设77.2亿元；资源储备1.13亿元，以及补充营运资金20亿元。

陕西煤业是次IPO的联席主承销商包括中金公司、中银国际证券和中信证券(600030.SS)(6030.HK)。

该公司并称，2013年第四季度煤炭产量将维持平稳，销量略有上升，当年四季度净利润将同比下滑51%-55%，但环比上升1%-5%。同时，预计2013年全年净利润将较2012年下滑42%-45%。

2012年陕西煤业实现净利润61.17亿元，其2013年1-6月净利为27.03亿元。

对于2014年情况，陕煤表示，预计一季度煤炭需求将有较大恢复，但仍难摆脱低迷状态。在此情况下，今年一季度净利有望环比上升115%

-135%，但同比仍将下滑8%-16%。

该公司主要从事煤炭开采、经营、销售、加工和综合利用等业务，主要产品为优质动力、化工及冶金用煤。(完)

参看陕西煤业IPO相关文件详情，可点选上海证券交易所网站 here

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(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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