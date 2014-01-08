陕西煤业IPO规模折半 拟募资98亿元

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海1月8日 -中国陕西煤业股份有限公司周三刊登招股书，拟在上海证券交易所首次公开发行(IPO)10亿股A股，计划募集资金规模约98.33亿元人民币。而此前该公司的发行计划为至多20亿股，募集资金拟使用量达172.5亿元。
陕西煤业将为A股IPO重启以来最大规模招股。中国A股市场暂停逾一年的新股发行，于2013年最后一天重新开闸。短短数日，目前已有逾30家公司启动招股程序。
陕煤IPO初步询价日期为1月10日-14日，网下申购日期为1月16日-1月17日，网上申购日为1月17日。
本次发行的10亿股均为新股，不进行老股转让。其中向战略投资者定向配售、网下、网上发行的初始规模上限各为5亿股、3.5亿股和1.5亿股。
该公司具体募集资金使用包括：煤矿及配套设施建设77.2亿元；资源储备1.13亿元，以及补充营运资金20亿元。
陕西煤业是次IPO的联席主承销商包括中金公司、中银国际证券和中信证券(600030.SS)(6030.HK)。
该公司并称，2013年第四季度煤炭产量将维持平稳，销量略有上升，当年四季度净利润将同比下滑51%-55%，但环比上升1%-5%。同时，预计2013年全年净利润将较2012年下滑42%-45%。
2012年陕西煤业实现净利润61.17亿元，其2013年1-6月净利为27.03亿元。
对于2014年情况，陕煤表示，预计一季度煤炭需求将有较大恢复，但仍难摆脱低迷状态。在此情况下，今年一季度净利有望环比上升115%
-135%，但同比仍将下滑8%-16%。
该公司主要从事煤炭开采、经营、销售、加工和综合利用等业务，主要产品为优质动力、化工及冶金用煤。(完)
参看陕西煤业IPO相关文件详情，可点选上海证券交易所网站 here
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。