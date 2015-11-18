中融信托称天元ABS资产池中涉及山东山水的贷款已提前偿付

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海11月18日 - 中国山水水泥的债务兑付危机又现新进展。中融国际信托有限公司周二公告称，经与贷款服务机构沟通，“天元2015年第一期信贷资产证券化（ABS）信托资产支持证券”资产池内的山东山水水泥集团2亿元人民币一般流动性资金贷款，已于11月13日提前还本付息，款项已归集至贷款服务机构的资产证券化专户。
上周三中债资信和中诚信分别将天元信贷资产ABS列入信用观察名单和降级观察名单，因其基础资产包含有以山东山水作为借款人的信贷资产。
天元2015年第一期信贷资产支持证券今年7月发行，其中优先A档、优先B档和次级档规模分别为12.62亿元、1.43亿元和2.77亿元，总额16.82亿元，发起机构为天津银行，受托机构为中融信托。
山东山水水泥集团有限公司上周四公告，截至当日终，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，其发行的20亿元人民币本金超短期融资券不能按期足额偿付。
而已向法院提交清盘呈请的山东山水母公司--山水水泥(0691.HK)周一晚表示，已从公司的顾问和债权人处收集到多个筹集资金以偿付境外债务的方案，倘法院任命共同临时清盘人并实施方案偿还集团债务，董事会将会配合其工作。
天瑞集团水泥有限公司(1252.HK)周二称，其控股股东持有的天瑞集团股份有限公司愿意向山水水泥(0691.HK)筹措足够资金以应付其5亿美元的票据赎回。
而山东山水水泥集团上周二遭中诚信国际信用评级有限责任公司再次降低主体及相关债项信用等级，由A-调降至BB-，并列入可能降级的观察名单。这亦是近两个月来，中诚信第四次下调该公司相关评级。（完）
(发稿 边竞; 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。