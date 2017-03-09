山水水泥指亚洲水泥意图收购讯息造成混乱 要求对方澄清意向

路透香港3月9日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团(0691.HK)表示，已指示法律顾问，向股东之一的亚洲水泥(1102.TW)发信要求其澄清此前公告中，有关建议收购China Shanshui Investment Company Limited（CSI，中国山水投资有限公司）的意向。

CSI及亚洲水泥为分别持有山水水泥25.09%及20.96%已发行股本的主要股东。

亚洲水泥周二（7日）在台湾证交所刊发公告指，为保护并促进投资效益，董事会决议授权董事长或其指定之人，与山水投资的股东暨权益人签订＂设有先决条件的股权/权益购买协议＂。亚洲水泥可在山水投资之股东暨权益人完成该协议之出售条件后，依该协议之条款及条件，收购山水投资所持有之山水水泥已发行股份。

山水水泥公告指，截至周三止公司在作出一切合理查询后所知，CSI的股东并无任何变动。由于亚洲水泥的公告对市场造成混乱，公司已要求对方澄清有关情况及其对于建议收购CSI的意向。

该公司表示，在2015年亚洲水泥曾联手中国建材(3323.HK)对公司提出自愿全面收购要约，惟最终在诉诸香港证监会寻求确认或否认要约意向裁定后，该要约在2015年5月终止。

＂由于亚洲水泥作出的不成功恶意自愿全面收购要约，本公司寻求资金以解决其财务需要的能力受到极大的阻碍，并对本公司造成有害后果。＂山水水泥称。

亚洲水泥今年1月底曾提出要求山水水泥召开股东特别大会，延迟公司就批准新股配售提呈的决议案，以恢复公众持股量及恢复公司股份买卖。

山水水泥股份自2015年4月中起停牌至今。（完）

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