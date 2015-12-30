山水水泥指部分账簿、纪录及重要文件或遭盗窃 已在港报案

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港12月30日 - 中国山水水泥集团(0691.HK)表示，公司在其主要营业处所内未能找到若干账簿、纪录及重要文件，或从公司的电脑内取得任何电子数据，并已向稍早遭罢免的董事查询，惟未获正面回应，故此公司已向香港警察报案。
陷入财困的山水水泥，在本月初举行的股东特别大会上罢了八名董事，包括前董事长及总经理张斌。
山水水泥周二晚刊于联交所的声明称，公司在香港金钟力宝中心内的主要营业地点，在股东特别大会后的所有关键时刻均由罢免董事拥有及控制。公司从罢免董事取回上述处所的拥有权后，已在处所进行彻底搜查，惟未能找到若干账簿、纪录及重要文件（包括相关公司印监、印章等）或从公司的电脑内取得作内电子数据。
＂本公司及香港附属公司已向各罢免董事作出查询，惟尚未获得正面回应。＂山水水泥表示。
公司表示，该等账簿、纪录及重要文件和数据属于公司及其香港全资附属公司中国山水水泥集团（香港）有限公司及China Pioneer Cement (Hong Kong) LTd.。
山水水泥表示，公司两名执行董事联同法律顾问高露云律师行的律师已就可能盗窃/非法移除上述账簿、纪录及重要文件/数据，向香港警察报案，并将适时发出公告通知股东相关调查进度。
山水水泥此前针对两名前执行董事张斌及张才奎展开法律程序，因其涉嫌连串非法行为。公司同时已即时终止多名高级行政人员的职务，因彼等不当行为及疏忽。
除了公司“内斗”外，山水水泥的资金链持续紧张，此前一期超短融违约之后，其子公司中国山东山水水泥集团有限公司另一只中期票据13山水MTN1基本无法于2016年1月21日到期日兑付。(完)
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。