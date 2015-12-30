山水水泥指部分账簿、纪录及重要文件或遭盗窃 已在港报案

路透香港12月30日 - 中国山水水泥集团(0691.HK)表示，公司在其主要营业处所内未能找到若干账簿、纪录及重要文件，或从公司的电脑内取得任何电子数据，并已向稍早遭罢免的董事查询，惟未获正面回应，故此公司已向香港警察报案。

陷入财困的山水水泥，在本月初举行的股东特别大会上罢了八名董事，包括前董事长及总经理张斌。

山水水泥周二晚刊于联交所的声明称，公司在香港金钟力宝中心内的主要营业地点，在股东特别大会后的所有关键时刻均由罢免董事拥有及控制。公司从罢免董事取回上述处所的拥有权后，已在处所进行彻底搜查，惟未能找到若干账簿、纪录及重要文件（包括相关公司印监、印章等）或从公司的电脑内取得作内电子数据。

＂本公司及香港附属公司已向各罢免董事作出查询，惟尚未获得正面回应。＂山水水泥表示。

公司表示，该等账簿、纪录及重要文件和数据属于公司及其香港全资附属公司中国山水水泥集团（香港）有限公司及China Pioneer Cement (Hong Kong) LTd.。

山水水泥表示，公司两名执行董事联同法律顾问高露云律师行的律师已就可能盗窃/非法移除上述账簿、纪录及重要文件/数据，向香港警察报案，并将适时发出公告通知股东相关调查进度。

山水水泥此前针对两名前执行董事张斌及张才奎展开法律程序，因其涉嫌连串非法行为。公司同时已即时终止多名高级行政人员的职务，因彼等不当行为及疏忽。

除了公司“内斗”外，山水水泥的资金链持续紧张，此前一期超短融违约之后，其子公司中国山东山水水泥集团有限公司另一只中期票据13山水MTN1基本无法于2016年1月21日到期日兑付。(完)

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