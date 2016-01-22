山东山水水泥再曝债券违约 18亿元中票未如期兑付本息

路透上海1月22日 - 中国山东山水水泥集团有限公司周四晚公告称，其在银行间市场发行的中期票据13山水MTN1于当日到期，未能按期足额兑付本息，已构成实质性违约。这也是继此前的超短期融资券15山水SCP001之后，山东山水水泥第二只发生违约的银行间债券。

不过，该期中票的主承销商兴业银行(601166.SS)同时公告称，山东山水水泥母公司中国山水集团已提出了偿付13山水MTN1付息兑付资金的方案。兴业银行拟于下周三(27日)召开债券持有人会议，审议债券付息兑付资金的议案和违约处置工作。

13山水MTN1发行规模18亿元人民币，期限三年，票面利率5.44%，应付本息共计约18.98亿元；最新主体与债项评级均为CC。

山东山水水泥表示，公司债务问题的根本原因是控股股东股权纷争未解决，融资渠道受到限制，导致资金链十分紧张；另外公司目前正面临多起债务诉讼，部分银行账户及资产已被查封或保全。

山东山水水泥公告显示，该公司目前正通过多项途径努力筹措偿债资金。其控股母公司中国山水水泥集团的主要股东表示，有资金有实力帮助公司解决债务问题，公司将争取但不限于使用股东增资、股东借款、股东担保等形式筹集资金。

此外，考虑到公司面临的多起债务诉讼已进入执行程序，山东山水水泥称，将积极协调将处置收入的多余款项支付给其他债券人；同时，公司也在谋求主动出售部分资产用于偿还债务。

2015年11月，山东山水水泥发行的20亿元超短融15山水SCP001发生违约，目前尚未兑付。该期超短融期限七个月，票面利率5.30%，兑付日为11月12日，应付本息金额20.6082亿元，最新主体评级为CC，主承销商为招商银行(600036.SS)(3968.HK)。

除上述两期债券之外，山东山水水泥还有两期中期票据--14山水MTN001和14山水MTN002处于存续状态，期限均为三年，均将于2017年到期，发行量各为10亿元和12亿元。

山东山水水泥集团是山东省及辽宁省最大的水泥生产企业。截至2015年9月末，公司总资产335.09亿元，前九个月实现营业总收入85.61亿元，当期亏损4.91亿元。(完)

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