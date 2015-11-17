山水水泥称已收集多个筹资偿付境外债务的方案

路透香港11月17日 - 已向法院提交清盘呈请的中国山水水泥集团有限公司(0691.HK)表示，已从公司的顾问和债权人处收集到多个筹集资金以偿付境外债务的方案，倘法院任命共同临时清盘人并实施方案偿还集团债务，董事会将会配合其工作。

山水水泥周一晚在联交所发出声明称，开曼法院将于周三（18日）就其清盘呈请进行聆讯。自刊发先前公告以来，集团已收到境内外债权人诸多查询和函件，董事会成员也已经就申请与部分债权人进行了沟通讨论，当中部分由其部分运营子公司所在地的济南市政府组织。在该等讨论中，当地政府表示了对公司的支持，并要求境内债权人不对集团采取过激的行动，并获得理解与支持。

截至目前，董事会已从顾问及债权人方面收集到并考虑了一些可能方案，包括向现有股东和/或其他投资者发行股份；对集团部分资产进行重组；以及对集团部分资产进行证券化；或以上任何方案的组合。

山水水泥表示，倘法院委任共同临时清盘人，董事会已确认其将完全配合相关工作，并强调以上任何方案的实施以符合适用法律法规的规定以及获得所必要的同意或批准为前提。

山水水泥自今年4月中起停牌，因公众持股量低于监管要求以及发生股权纠纷。该公司主要股东包括天瑞集团、山水投资、亚洲水泥(1102.TW)以及中国建材(3323.HK)。（完）

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