山水水泥称境内债务将违约并触发交叉违约 已提交清盘呈请

路透香港11月11日 - 中国水泥生产商--山水水泥(0691.HK)周三称，集团（连同其附属公司）将无法在周四或之前取得足够资金以偿付境内债务，因此可以肯定集团的境内债务明日将发生违约，并将触发其他财务贷款下的交叉违约。

为降低境内债务违约及交叉违约后因债权人诉讼导致的不稳定风险，山水水泥董事会昨天已向开曼群岛法院提交清盘呈请，并申请委任临时清算人，申请将在今天在开曼法院聆讯。

山水水泥附属公司--山东山水水泥集团上周四公告，因资金链紧张，所发行的将于12日到期的超短期融资券15山水SCP001CN011599179=CFXS到期兑付存在不确定性。该超短融发行规模20亿元人民币，票面利率5.30%，主承销商为招商银行。

山水水泥董事会并提示，提交清盘呈请将会构成2020年票据下的违约事件，并导致该票据的加速还款。

2020年票据为今年3月发行于2020年到期本金总额5亿美元息率7.5%的担保优先票据。

山东山水水泥集团稍早遭中诚信国际信用评级有限责任公司再次降低主体及相关债项信用等级，由A-调降至BB-，并列入可能降级的观察名单。这亦是近两个月来，中诚信第四次下调该公司相关评级。

山水水泥表示，倘开曼法院批准申请，由公司拟定并获法院批准的重组专业人士将获委任，以制定重组建议，处理集团目前的财务状况。临时清算人一旦获委任，还将寻求将该等保护延展至公司在香港的业务经营及活动。

山水水泥以离岸公司形式在香港上市，即红筹股，总部位于山东省济南市，主要股东天瑞集团、山水投资、亚洲水泥(1102.TW)以及中国建材(3323.HK)的持股分别为28.16%、25.09%、20.9%及16.66%，但由于公众持股量低于监管要求以及发生股权纠纷，该股自今年4月中起停牌至今。（完）