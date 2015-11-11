山水水泥称境内债务将违约并触发交叉违约 已提交清盘呈请

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港11月11日 - 中国水泥生产商--山水水泥(0691.HK)周三称，集团（连同其附属公司）将无法在周四或之前取得足够资金以偿付境内债务，因此可以肯定集团的境内债务明日将发生违约，并将触发其他财务贷款下的交叉违约。
为降低境内债务违约及交叉违约后因债权人诉讼导致的不稳定风险，山水水泥董事会昨天已向开曼群岛法院提交清盘呈请，并申请委任临时清算人，申请将在今天在开曼法院聆讯。
山水水泥附属公司--山东山水水泥集团上周四公告，因资金链紧张，所发行的将于12日到期的超短期融资券15山水SCP001CN011599179=CFXS到期兑付存在不确定性。该超短融发行规模20亿元人民币，票面利率5.30%，主承销商为招商银行。
山水水泥董事会并提示，提交清盘呈请将会构成2020年票据下的违约事件，并导致该票据的加速还款。
2020年票据为今年3月发行于2020年到期本金总额5亿美元息率7.5%的担保优先票据。
山东山水水泥集团稍早遭中诚信国际信用评级有限责任公司再次降低主体及相关债项信用等级，由A-调降至BB-，并列入可能降级的观察名单。这亦是近两个月来，中诚信第四次下调该公司相关评级。
山水水泥表示，倘开曼法院批准申请，由公司拟定并获法院批准的重组专业人士将获委任，以制定重组建议，处理集团目前的财务状况。临时清算人一旦获委任，还将寻求将该等保护延展至公司在香港的业务经营及活动。
山水水泥以离岸公司形式在香港上市，即红筹股，总部位于山东省济南市，主要股东天瑞集团、山水投资、亚洲水泥(1102.TW)以及中国建材(3323.HK)的持股分别为28.16%、25.09%、20.9%及16.66%，但由于公众持股量低于监管要求以及发生股权纠纷，该股自今年4月中起停牌至今。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。