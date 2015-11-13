山水水泥终未偿付到期的20亿元超短期融资券

路透上海11月13日 - 中国山东山水水泥集团有限公司周四(12日)稍晚公告，截至当日终，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，其发行的20亿元人民币本金超短期融资券不能按期足额偿付。

两个月以来，受控股股东股权争执等因素影响，山东山水水泥集团债券违约忧虑一直未散，日前其控股股东中国山水水泥集团(0691.HK)已向法院提交清盘呈请。

是次涉及的超短融为15山水SCP001，发行总额20亿元，期限七个月，票面利率5.30%，兑付日为11月12日，应付本息金额20.6082亿元，最新主体评级为CC，主承销商为招商银行(600036.SS)(3968.HK)。

在后续处置安排方面，山东山水水泥称，将积极推动母公司股权问题的解决，尽快明确公司实际控制权，同时加强自身经营，努力通过经营性现金流偿还部分超短融本息。

山东山水水泥存续债券还有三期中期票据，13山水MTN1、14山水MTN001和14山水MTN002期限均为三年，金额总计40亿元。

山东山水水泥集团是山东省及辽宁省最大的水泥生产企业。截至今年9月末，公司总资产335.09亿元，前九个月实现营业总收入85.61亿元，当期亏损4.91亿元。(完)

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