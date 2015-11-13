山水水泥终未偿付到期的20亿元超短期融资券

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海11月13日 - 中国山东山水水泥集团有限公司周四(12日)稍晚公告，截至当日终，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，其发行的20亿元人民币本金超短期融资券不能按期足额偿付。
两个月以来，受控股股东股权争执等因素影响，山东山水水泥集团债券违约忧虑一直未散，日前其控股股东中国山水水泥集团(0691.HK)已向法院提交清盘呈请。
是次涉及的超短融为15山水SCP001，发行总额20亿元，期限七个月，票面利率5.30%，兑付日为11月12日，应付本息金额20.6082亿元，最新主体评级为CC，主承销商为招商银行(600036.SS)(3968.HK)。
在后续处置安排方面，山东山水水泥称，将积极推动母公司股权问题的解决，尽快明确公司实际控制权，同时加强自身经营，努力通过经营性现金流偿还部分超短融本息。
山东山水水泥存续债券还有三期中期票据，13山水MTN1、14山水MTN001和14山水MTN002期限均为三年，金额总计40亿元。
山东山水水泥集团是山东省及辽宁省最大的水泥生产企业。截至今年9月末，公司总资产335.09亿元，前九个月实现营业总收入85.61亿元，当期亏损4.91亿元。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。