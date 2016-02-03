山东山水水泥又一超短融兑付无望 大股东可提供贷款还利息

路透上海2月3日 - 中国山东山水水泥集团有限公司周三公告，由于目前资金链紧张，所发行的应于2月12日到期的8亿元人民币超短期融资券，到期基本无法兑付。不过其母公司山水水泥(0691.HK)表示，后者大股东天瑞集团有意提供贷款融资，以偿还上述债券利息。

山东山水水泥本次可能违约债券为该公司2015年第二期超短融15山水SCP002CN011599252=CFXS，期限九个月，票面利率4.50%。最新主体和债项评级均为C，招商银行(600036.SS)(3968.HK)主承销。

山东山水水泥此前在境内已有两期债未能按期还本付息，分别为应于2015年11月12日到期的15山水SCP001，和2016年1月21日到期的13山水MTN1，涉及本金共38亿元。

山东山水水泥并称，公司目前还面临多起债务诉讼，部分银行账户及资产已被查封或保全，具体情况已另行公告。

未到期债券方面，山东山水水泥还有两期中期票据--14山水MTN001CN101458004=CFXS和14山水MTN002CN101458016=CFXS处于存续状态，期限均为三年，将于2017年到期，发行量为10亿元和12亿元。

山水水泥为香港红筹公司，主要经营实体为山东山水，此前因股权纠纷而“内斗”不止。(完)

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