山东山水水泥又一超短融兑付无望 大股东可提供贷款还利息

中国12月银行结售汇逆差创11个月新高 跨境资金流动将朝均衡收敛（更新版）
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透上海2月3日 - 中国山东山水水泥集团有限公司周三公告，由于目前资金链紧张，所发行的应于2月12日到期的8亿元人民币超短期融资券，到期基本无法兑付。不过其母公司山水水泥(0691.HK)表示，后者大股东天瑞集团有意提供贷款融资，以偿还上述债券利息。
山东山水水泥本次可能违约债券为该公司2015年第二期超短融15山水SCP002CN011599252=CFXS，期限九个月，票面利率4.50%。最新主体和债项评级均为C，招商银行(600036.SS)(3968.HK)主承销。
山东山水水泥此前在境内已有两期债未能按期还本付息，分别为应于2015年11月12日到期的15山水SCP001，和2016年1月21日到期的13山水MTN1，涉及本金共38亿元。
山东山水水泥并称，公司目前还面临多起债务诉讼，部分银行账户及资产已被查封或保全，具体情况已另行公告。
未到期债券方面，山东山水水泥还有两期中期票据--14山水MTN001CN101458004=CFXS和14山水MTN002CN101458016=CFXS处于存续状态，期限均为三年，将于2017年到期，发行量为10亿元和12亿元。
山水水泥为香港红筹公司，主要经营实体为山东山水，此前因股权纠纷而“内斗”不止。(完)
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(发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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