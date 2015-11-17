天瑞集团愿意协助山水水泥筹措资金应付5亿美元票据赎回

路透香港11月17日 - 中国天瑞集团水泥有限公司(1252.HK)周二称，其控股股东持有的天瑞集团股份有限公司愿意向山水水泥(0691.HK)筹措足够资金以应付5亿美元的票据赎回。

天瑞集团为山水水泥单一最大股东，持股28.16%。据天瑞水泥的公告，此前山水水泥提交清盘呈请的行为已经构成山水水泥发出之2020年到期5亿美元7.5%优先票据项下之违约事件，天瑞水泥获天瑞集团告知，天瑞集团仍然愿意向开曼岛大法院签立承诺契据，促使山水水泥筹备足够资金，以支持该批票据之赎回。

公告并称，“所采取之适当措施包括但不限于向山水水泥提供股东贷款，或让天瑞集团作为共同担保人为山水水泥取得第三方资金。”

天瑞水泥表示，此前获大股东修订不竞争契据，可以从天瑞集团转让山水水泥的股权，然迄今为止该公司并无持有山水水泥之任何股份。

山水水泥因子公司山东山水水泥20亿元人民币超短融资券到期未能偿还，因而触发整个集团其他债务交叉违约，山水水泥并即时接获继接获建行亚洲和招商银行等债权人立即偿还贷款通知。

稍早山水水泥称，从公司的顾问和债权人处收集到多个筹集资金以偿付境外债务的方案，倘法院任命共同临时清盘人并实施方案偿还集团债务，董事会将会配合其工作。

山水水泥以离岸公司形式在香港上市，即红筹股，总部位于山东省济南市，主要股东天瑞集团、山水投资、亚洲水泥(1102.TW)以及中国建材 (3323.HK)的持股分别为28.16%、25.09%、20.9%及16.67%，但由于公众持股量低于监管要求以及发生股权纠纷，该股自今年4月中起停牌。（完）

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