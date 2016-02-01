山水水泥称已顺利接管山东山水总部及另外三家工厂

路透香港2月1日 - 此前发生股权纠纷的中国水泥生产商--山水水泥(0691.HK)周一称，在济南市警方的协助下，公司已顺利接管山东山水总部及另外三家工厂，现正进行账目及资产清点工作。

该公司在联交所的公告称，已于上周六（30日）顺利接管山东山水总部及另外三家工厂，根据初步清点，除了山东山水的公章外，其他所有被山东山水前董事张才奎、张斌及黄克华扣留的山东山水和及附属公司的印章和证照已全部取回并发还各附属公司。

“本公司现正在山东山水总部对账目、其他重要纪录及总部固定资产进行清点工作，将于适当时候就接管过程的最新情况作进一步公告。”公告并称。

山水水泥为香港红筹公司，主要经营实体为山东山水，后者此前公布于国内银行间市场发行的中期票据13山水MTN1CN1382028=CFXS于1月22日到期，未能按期足额兑付本息，已构成实质性违约。这也是山东山水第二只发生违约的银行间债券。

山水水泥自去年4月中起停牌，因同业天瑞集团透过连串交易增持山水水泥股权至28.16%的单一最大股东水平，加上山水投资、亚洲水泥(1102.TW)及中国建材(3323.HK)的持股，公众持股量不足10%，低于监管规定。自此公司“内斗”更加白热化。

去年12月山水水泥完成董事会改组后随即向两名前执行董事张才奎及张斌展开法律程序，因其涉嫌连串非法行为，然新董事会在香港主要营业处未能找到若干账簿、纪录及重要文件，遂向香港警察报案。另一方面，山东山水总部又遭前董事陈学师连同一群黑帮成员强行闯入，并破坏办公室内财物和袭击公司雇员。（完）

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