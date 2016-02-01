山水水泥称已顺利接管山东山水总部及另外三家工厂

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港2月1日 - 此前发生股权纠纷的中国水泥生产商--山水水泥(0691.HK)周一称，在济南市警方的协助下，公司已顺利接管山东山水总部及另外三家工厂，现正进行账目及资产清点工作。
该公司在联交所的公告称，已于上周六（30日）顺利接管山东山水总部及另外三家工厂，根据初步清点，除了山东山水的公章外，其他所有被山东山水前董事张才奎、张斌及黄克华扣留的山东山水和及附属公司的印章和证照已全部取回并发还各附属公司。
“本公司现正在山东山水总部对账目、其他重要纪录及总部固定资产进行清点工作，将于适当时候就接管过程的最新情况作进一步公告。”公告并称。
山水水泥为香港红筹公司，主要经营实体为山东山水，后者此前公布于国内银行间市场发行的中期票据13山水MTN1CN1382028=CFXS于1月22日到期，未能按期足额兑付本息，已构成实质性违约。这也是山东山水第二只发生违约的银行间债券。
山水水泥自去年4月中起停牌，因同业天瑞集团透过连串交易增持山水水泥股权至28.16%的单一最大股东水平，加上山水投资、亚洲水泥(1102.TW)及中国建材(3323.HK)的持股，公众持股量不足10%，低于监管规定。自此公司“内斗”更加白热化。
去年12月山水水泥完成董事会改组后随即向两名前执行董事张才奎及张斌展开法律程序，因其涉嫌连串非法行为，然新董事会在香港主要营业处未能找到若干账簿、纪录及重要文件，遂向香港警察报案。另一方面，山东山水总部又遭前董事陈学师连同一群黑帮成员强行闯入，并破坏办公室内财物和袭击公司雇员。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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