路透北京12月26日 -中国棚户区改造已超额完成今年任务。数据显示，截至11月底，棚户区改造已开工323万套（户），超过2013年计划开工量的6%；基本建成218万套。

根据国务院年中发布的加快棚户区改造工作意见，2013年至2017年中国将改造各类棚户区1,000万户。其中2013年计划改造城市棚户区、国有工矿棚户区、国有林区棚户区、国有垦区危房分别为232万户、17万户、18万户以及37万户。

中国政府网刊登的新闻稿称，中央财政今年加大了对棚户区改造工作的资金补助力度，共下达棚户区改造及配套基础设施建设资金约723亿元，比2012年增加59亿元，增长8.8%。

同时，完善和落实税费减免优惠政策，将税收优惠范围由城市和国有工矿棚户区扩大到国有林区、垦区棚户区；明确棚户区改造项目免收各项行政事业性收费和政府性基金；对棚户区改造中的安置住房建设用地，实行划拨方式供应，除依法征收土地补偿费、拆迁补偿费外，免收土地出让收入。

此外，中央还鼓励企业出资参与棚户区改造。明确企业参与工矿（含中央下放煤矿）、林区棚户区改造以及垦区危房改造的支出，按规定准予在企业所得税前扣除。

中国新一届领导层重视对保障房的建设，多次表示要加快棚户区改造工作，中央经济工作会议也提出，努力解决好住房问题，加大廉租住房、公共租赁住房等保障性住房建设和供给，做好棚户区改造。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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