上半年银行向山西煤企续贷1293亿元 去产能影响有限--山西银监局

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月20日 - 中国煤炭大省--山西省银监局周二称，上半年煤炭企业累计办理转贷续贷1,293亿元人民币，减少煤企利息支出6.5亿元；对七大煤企基本实行基准利率，部分银行给予基准利率下浮10%-15%的优惠。
山西银监局局长张安顺在银监会新闻发布会上并表示，截至目前，省内金融机构通过承销或购买企业债、公司债等方式，向省属煤炭集团提供直接融资余额达2,065亿元，较年初新增380亿元，增长23%，但并未透露其中的购债金额。
“去产能对银行的影响不是很大。”山西银监局副局长王志刚称，因16座未履行核准手续擅自生产建设的煤矿，及今年拟关闭退出的21家煤矿涉及的银行贷款不足50亿，“对银行资产质量的直接影响可控。”
此外，该省银行业金融机构已成立银行债委会的109户煤炭企业办理转贷续贷418亿元；提供表内外融资余额2,154亿元，较年初增加54亿元。
山西省金融办此前表示，为做好下半年经济工作的目标要求，该省金融业提出力保全年融资实现4,200亿元，为实体经济提供更好的金融服务，并将以同煤集团为试点，探索推进采矿权收益资产证券化。（完）
(发稿 马蓉; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。