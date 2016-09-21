上半年银行向山西煤企续贷1293亿元 去产能影响有限--山西银监局

路透北京9月20日 - 中国煤炭大省--山西省银监局周二称，上半年煤炭企业累计办理转贷续贷1,293亿元人民币，减少煤企利息支出6.5亿元；对七大煤企基本实行基准利率，部分银行给予基准利率下浮10%-15%的优惠。

山西银监局局长张安顺在银监会新闻发布会上并表示，截至目前，省内金融机构通过承销或购买企业债、公司债等方式，向省属煤炭集团提供直接融资余额达2,065亿元，较年初新增380亿元，增长23%，但并未透露其中的购债金额。

“去产能对银行的影响不是很大。”山西银监局副局长王志刚称，因16座未履行核准手续擅自生产建设的煤矿，及今年拟关闭退出的21家煤矿涉及的银行贷款不足50亿，“对银行资产质量的直接影响可控。”

此外，该省银行业金融机构已成立银行债委会的109户煤炭企业办理转贷续贷418亿元；提供表内外融资余额2,154亿元，较年初增加54亿元。

山西省金融办此前表示，为做好下半年经济工作的目标要求，该省金融业提出力保全年融资实现4,200亿元，为实体经济提供更好的金融服务，并将以同煤集团为试点，探索推进采矿权收益资产证券化。（完）