山西将加大兼并重组力度 2020年煤矿控制在900座内--新华

中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透北京1月1日 - 中国煤炭大省--山西省日前公布“十三五”（2016-2020年）综合能源发展规划表示，将进一步加大煤炭资源整合、兼并重组力度，重点打造晋北、晋中、晋东三个大型煤炭基地。
新华社周六援引该规划称，到2020年，山西省煤矿数量将控制在900座以内，平均单井规模力争达到180万吨/年，并将建成150座现代化矿井。
根据规划，原则上一个矿区由一个主体开发，一个主体可以开发多个矿区，鼓励企业在自愿和市场主导的基础上进行整合兼并重组。
晋北动力煤基地培育同煤集团和中煤平朔两个亿吨煤炭集团，晋中炼焦基地培育焦煤集团亿吨级煤炭企业，晋东无烟煤基地培育阳煤集团、潞安集团和晋煤集团三大煤炭集团向亿吨级企业迈进。
“十三五”期间，山西省还将科学合理控制煤炭生产总量。建立关闭矿井衔接机制和落后产能退出机制，构建有效控制煤炭生产总量、市场需求调节煤炭产品结构新机制。
并进一步完善落后产能退出机制，坚持依法依规淘汰落后产能，制订中长期产能退出规划，确定退出责任主体和时间表、分布图；健全矿业权二级市场，推行落后产能市场化退出机制；对违法矿业权，或长期占而不采的企业，要依法强制退出。
中国国家发改委此前发布“煤炭工业发展十三五规划”称，目标化解淘汰煤炭过剩落后产能8亿吨/年左右，到2020年煤炭产量39亿吨。并力争到2020年，大型煤炭基地外煤炭产量控制在2亿吨以内，14个大型煤炭基地产量37.4亿吨，占全国煤炭产量的95%以上。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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