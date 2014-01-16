陕西煤业IPO发行价确定为4元/股 募资额达40亿元

路透上海1月15日 -中国重启A股首次公开发行（IPO）以来最大IPO项目确定发行细节。陕西煤业股份有限公司周三晚间公告称，其最终发行量确定为10亿股；发行价为4元人民币/股，按2012年摊薄每股收益计算的发行市盈率6.23倍。

这意味着该公司此次IPO将募集资金40亿元。公告称，在回拨机制启动前，战略配售初始发行量为5亿股，网下和网上初始发行量分别为3.5亿股和1.5亿股。

湖北能源(000883.SZ)周三晚间亦刊登公告，其拟作为战略投资者投资陕西煤业发行的股票，投资金额不超过6.7亿元。

按其发行计划，陕西煤业将于周五进行网上申购，申购资金将于下周三(22日)解冻。

据该公司此前刊登的招股意向书，其拟在上海证券交易所发行不超过10亿股A股，计划募集资金规模约98.33亿元。此次发行的承销商为中金公司、中银国际和中信证券(600030.SS)(6030.HK)。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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