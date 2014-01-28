上证所称陕煤开盘后即触临停系两位个人大户申报 已采取措施

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透上海1月28日 -周二首日上市的超级大盘股陕西煤业(601225.SS)开盘后瞬间触及临时停牌线，上海证交所周二午间发表声明称，系两位个人大户以最高限价大额申报所致，上证所已对其采取相关监管措施。
陕西煤业是2012年3月以来中国A股最大规模的首次公开发行（IPO），发行价为每股4元人民币。该股今以集合竞价上限4.8元开盘后，马上上冲至20%涨幅（即5.76元）的临时停牌线，该股立即停牌，停牌前成交量仅959.3万股。
“经查，今日陕煤开盘后即达到120%停牌线，为深圳地区两个个人大户以最高限价大额申报所致，本所已对其采取相关监管措施。”上证所称。
上证所微博未说明其采取何种监管措施。根据此前公布的新股上市初期交易监管的通知，对于异常交易行为，上证所可采取措施包括口头或书面警示、要求提交合规交易承诺、盘中暂停账户当日交易、认定账户所有人为不合格投资者，限制其一定时期内参与新股上市初期的交易。
对于情节严重的，上证所可给予限制证券账户交易的纪律处分，并计入诚信档案；涉嫌违法的，将上报中国证监会查处。
沪深交所新股上市首日的新机制规定，新股上市首日交易当盘中成交价较当日开盘价首次涨跌幅达到或超过10%时，将盘中临时停牌半小时或1小时；当盘中成交价较当日开盘价首次涨跌幅达到或超过20%时，将盘中临时停牌至收盘前五分钟或三分钟。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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