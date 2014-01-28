大盘股陕西煤业首日上市亦“秒停” 临停机制遭质疑

* 继小盘股屡现秒停后，大盘股亦现秒停

* 上市首日成交被压缩，买卖方交易不畅

* 或会给一些机构创造拉高出货的机会

路透上海1月28日 -在深市小盘股上市首日普遍出现“秒停”现象后，大盘股陕西煤业股份有限公司(601225.SS)5亿A股周二首日上市亦现“秒停”，分析人士指出，目前的临停机制虽然有利于抑制新股在上市首日恶炒，但亦会给部分机构在一些个股上创造刻意拉高出货的机会。

陕西煤业是2012年3月以来中国A股最大规模的首次公开发行（IPO），发行价为每股4元人民币，该股以集合竞价上限4.8元开盘后，数秒后即上冲至20%涨幅（即5.76元）的临时停牌线，上证所公告称该股将停牌至收市前五分钟，停牌前成交量仅959.3万股。

沪深交所新股上市首日的新机制规定，新股上市首日交易当盘中成交价较当日开盘价首次涨跌幅达到或超过10%时，将盘中临时停牌半小时或1小时；当盘中成交价较当日开盘价首次涨跌幅达到或超过20%时，将盘中临时停牌至收盘前五分钟或三分钟。

“陕煤这么大盘子，成交量也这么小，换手率多低啊！”华泰证券策略分析师周林指出，目前新股上市首日的临停机制，只是人为地平抑市场波动，但是潜在买家和卖家当天都没有多大的交易机会，大家只有等第二天才能看出个股的牛熊。

上海一位券商分析师指出，“这里面存在漏洞啊，象陕煤这票不值5元多，明天即使下跌也高于心理预期值了，有点象拉高出货了。”

陕西煤业三家联席主承销商此前分别出具独立的投资价值分析报告，中金公司认为陕煤2014年合理股权价值为433-512亿元，摊薄计算每股4.33-5.12元；中银国际和中信证券认为陕煤的合理价值区间分别为4.86-5.94元、4.48-5.18元。

周二同时上市的金轮股份(002722.SZ)、麦趣尔(002719.SZ)等八只深市新股，均重演前两批深市新股的场景，齐刷刷出现两次“秒停”，第二次临停时成交量最大的是金贵银业(002716.SZ)的177.95万股，其上市流通股份数量为5,719.2116万股。

本次陕西煤业共发行10亿A股，每股发行价为4元，其中50%向战略投资者配售，其余通过网上申购和网下配售发行。战略投资者配售部分锁定期为12个月，其余无锁定期安排。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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