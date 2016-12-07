山西将在五年内关闭39座煤矿 以置换六座先进产能矿井--新华

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月7日 - 新华社周三援引山西省发改委公布方案报道，为置换六座先进产能矿井，山西将在今后五年关闭退出39座煤矿，并大幅核减12座生产矿井产能，六座煤矿分属同煤集团、阳煤集团、山西焦煤集团和晋煤集团。
根据方案，在计划关闭退出的39座煤矿中，26座位于化解过剩产能实施方案之内，总产能2,810万吨/年，其余13座在化解过剩产能实施方案之外，总产能2,090万吨/年。12座煤矿将被核减生产能力共计1,560万吨/年。
新华报道称，截至10月底，山西已向国家上报17座煤矿的产能置换方案和化解过剩产能方案，其中国家已核准的在建煤矿10座，违法违规的在建煤矿七座，拟退出产能8,087万吨/年。
煤矿产能减量置换和指标交易制度，是在产能总量不增的情况下，用先进产能代替落后产能，以推动结构优化、产业升级。
中国国务院副总理刘延东11月底表示，今年中国已经削减8,800万吨钢铁产能，并超额完成削减煤炭产量目标。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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