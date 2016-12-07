山西将在五年内关闭39座煤矿 以置换六座先进产能矿井--新华

路透北京12月7日 - 新华社周三援引山西省发改委公布方案报道，为置换六座先进产能矿井，山西将在今后五年关闭退出39座煤矿，并大幅核减12座生产矿井产能，六座煤矿分属同煤集团、阳煤集团、山西焦煤集团和晋煤集团。

根据方案，在计划关闭退出的39座煤矿中，26座位于化解过剩产能实施方案之内，总产能2,810万吨/年，其余13座在化解过剩产能实施方案之外，总产能2,090万吨/年。12座煤矿将被核减生产能力共计1,560万吨/年。

新华报道称，截至10月底，山西已向国家上报17座煤矿的产能置换方案和化解过剩产能方案，其中国家已核准的在建煤矿10座，违法违规的在建煤矿七座，拟退出产能8,087万吨/年。

煤矿产能减量置换和指标交易制度，是在产能总量不增的情况下，用先进产能代替落后产能，以推动结构优化、产业升级。

中国国务院副总理刘延东11月底表示，今年中国已经削减8,800万吨钢铁产能，并超额完成削减煤炭产量目标。（完）