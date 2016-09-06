山西力保全年融资4200亿元 探索采矿权收益资产证券化--报载

路透北京9月6日 - 中国煤炭大省--山西省金融办表示，为做好下半年经济工作的目标要求，该省金融业提出力保全年融资实现4,200亿元人民币，为实体经济提供更好的金融服务，并将以同煤集团为试点，探索推进采矿权收益资产证券化。

山西省官媒--山西日报周二援引金融办称，按照计划，全年融资目标中包括新增贷款1,600亿元至1,700亿元、债券市场和股票融资2,500亿元至2,600亿元。

省金融办主任郭保民并强调，要稳定贷款存量、扩大融资增量、支持煤炭供给侧结构性改革、稳定省属煤炭企业债券融资等。

报导指出，在煤炭供给侧结构性改革方面，金融业还将给予更多支持。由山西银监局牵头，省属七大煤企贷款重组将于9月份完成，并有望逐步扩大至民营煤企。

对于采矿权收益资产证券化试点，报导指出，目前，同煤集团已缴纳资源价款、取得采矿权的资源为146亿吨，按照五年煤价保守估值，采矿权经溢价评估后，资产可溢价900亿元左右，证券化后可获得长期融资500亿元左右。同时，企业资产负债率可降低15个百分点到70%以下。

报导提到，稳定省属煤企债券融资，也是金融业突破的重点。“7·13”路演之后，煤企债券融资迎来形势好转的拐点。在此基础上，山西省建立了债券发行备案、兑付监测、风险预警三级机制，实时关注发债企业资金运营情况，对可能出现的偿债风险进行动态监测，及时预警，提前化解。

中国传统的煤炭行业自去年以来就陷入全面亏损，令煤炭大省山西的几大煤炭企业的债券发行乏人问津，行业整体资金周转相当困难。为此，今年7月，该省副省长王一新曾率队进行路演活动，以期在债券发行上获得市场认同。

新华社6月报导称，山西省近日发文，要求金融机构对优质煤企和主动去产能、有一定清偿能力的煤炭企业，通过实施调整贷款期限、还款方式等措施，优先予以支持；确保2016年对省属七大煤炭集团不发生抽贷行为，全年煤炭行业融资量不低于上年。（完）