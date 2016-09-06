山西力保全年融资4200亿元 探索采矿权收益资产证券化--报载

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月6日 - 中国煤炭大省--山西省金融办表示，为做好下半年经济工作的目标要求，该省金融业提出力保全年融资实现4,200亿元人民币，为实体经济提供更好的金融服务，并将以同煤集团为试点，探索推进采矿权收益资产证券化。
山西省官媒--山西日报周二援引金融办称，按照计划，全年融资目标中包括新增贷款1,600亿元至1,700亿元、债券市场和股票融资2,500亿元至2,600亿元。
省金融办主任郭保民并强调，要稳定贷款存量、扩大融资增量、支持煤炭供给侧结构性改革、稳定省属煤炭企业债券融资等。
报导指出，在煤炭供给侧结构性改革方面，金融业还将给予更多支持。由山西银监局牵头，省属七大煤企贷款重组将于9月份完成，并有望逐步扩大至民营煤企。
对于采矿权收益资产证券化试点，报导指出，目前，同煤集团已缴纳资源价款、取得采矿权的资源为146亿吨，按照五年煤价保守估值，采矿权经溢价评估后，资产可溢价900亿元左右，证券化后可获得长期融资500亿元左右。同时，企业资产负债率可降低15个百分点到70%以下。
报导提到，稳定省属煤企债券融资，也是金融业突破的重点。“7·13”路演之后，煤企债券融资迎来形势好转的拐点。在此基础上，山西省建立了债券发行备案、兑付监测、风险预警三级机制，实时关注发债企业资金运营情况，对可能出现的偿债风险进行动态监测，及时预警，提前化解。
中国传统的煤炭行业自去年以来就陷入全面亏损，令煤炭大省山西的几大煤炭企业的债券发行乏人问津，行业整体资金周转相当困难。为此，今年7月，该省副省长王一新曾率队进行路演活动，以期在债券发行上获得市场认同。
新华社6月报导称，山西省近日发文，要求金融机构对优质煤企和主动去产能、有一定清偿能力的煤炭企业，通过实施调整贷款期限、还款方式等措施，优先予以支持；确保2016年对省属七大煤炭集团不发生抽贷行为，全年煤炭行业融资量不低于上年。（完）
(发稿 陈杨；审校 李文科/乔艳红)
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