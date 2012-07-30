山西启动煤电联营规范价格机制

路透北京7月30日电---全国最大产煤省份--山西省启动"煤电联营"方案,以形成合理的煤电价格机制.该省计划到2015年时,全省煤电企业将建立完善的煤电股权联营体系,和电煤长期协作合同机制.

新华社上周五晚间引述山西方案文件称,鼓励火电企业和煤炭企业通过互相参股、控股或通过资产重组注册成立新的煤电联营企业,同时双方要签订长期战略性供需协作合同,明确供煤价格以及价格联动条款.

实施煤电联营後,煤电双方仍可独立经营管理.报导援引山西省经信委副主任冀明德称,"煤电企业之间的股权合作,绝不是煤炭行业和火电行业谁兼并谁,而是一厂一策,鼓励煤电企业之间依据市场规律展开合作,实现双赢."

中国近八成电力装机为煤电,电煤价格上涨激化了市场煤和计划电矛盾,这在往年多次引发电荒并造成电企亏损;而在今年又因经济增长放缓,煤炭产能过剩造成供需脱节,导致煤炭库存高企、价格暴跌.

山西晚报周日报导引述方案时间表称,今後将通过有效的政府行,推动煤电上下游资产组合,促进煤电联营,2012年将重点推动煤电股权联营和电煤长期协作合同,2013-2014年将重点落实第一阶段的工作成果,到2015年全省煤电企业将建立完善的煤电股权联营体系,和电煤长期协作合同机制.

山西经济日报此前亦报导称,资产重组是最深入的煤电合作模式,既减少了电厂的煤炭价格变化所带来的成本压力,更在当今市场为煤炭企业保证了市场份额;但是资产重组的规模毕竟有限,且需要大量的时间.

该报导并称,煤炭企业在研究市场时,首先要考虑电力等下游行业以及目标客户所在区域的需求,并需依次考虑替代能源对於火电等客户煤炭需求的影响、国内其他供应商、国外进口煤炭的冲击,以及由宏观经济後期走势预判煤炭客户的产品未来需求价格变化趋势等.

山西是全国重要的煤电能源基地.冀明德提供的数据显示,去年山西共向全国供给煤炭5.8亿吨、外输电力680亿千瓦时.但受"计划电、市场煤"影响,山西部分火电企业的资产负债率已超过100%.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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