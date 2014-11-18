山西最大民企海鑫钢铁进入破产重整程序--新华

路透上海11月18日 - 据新华社周一报导，山西规模最大的民营企业海鑫钢铁因负债率超过100%，资不抵债，山西运城市中级人民法院近日裁定受理其债权人提出的重整申请，标志着海鑫集团破产重整进入法律程序。

报导引述公开资料称，海鑫集团现有负债及对外担保数字约为104.59亿元，而整个海鑫集团的账面资产仅100.68亿元，这意味着其负债率超过100%。

由于海鑫集团财务状况持续恶化，加之大量贷款逾期，拖欠上下游客户款项较大，面临多家债权人的法律诉讼，已经无法通过企业自救形式恢复生产。在尝试了复产、重组和清算的多重考量后，今年8月，海鑫集团的四家债权人分别向运城市中院提交了对海鑫钢铁集团等五家公司的重整申请。

因四家债权人之一为海鑫钢铁的“自家人”上海海博鑫惠国际贸易公司，这家公司的实际控制人李兆霞为海鑫钢铁董事长李兆会的妹妹。国内媒体此前有报导称，一些债权人担忧海鑫破产重整将令他们的债权受到损失。

破产重整是中国破产法规定的挽救困难企业形式之一。进入破产重整程序后，将可以中止司法查封，保证资产的完整性，存量贷款不再计息，同时还能解封已被查封的资产和账户，后续进入的资金也不会被强行划转，从而在法院的主持和利害关系人的参与下，进行业务上的重组和债务调整，帮助企业走出困境。

位于山西省运城市的海鑫钢铁集团，钢铁产能500万吨，是山西省第二大钢铁企业。由于受钢铁行业产能过剩、市场不景气、金融部门抽贷以及内部管理等因素影响，海鑫集团从去年年底开始资金吃紧，并于今年3月被迫全面停产。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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