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时事要闻 | 2016年 8月 30日 星期二 19:43 BJT

楼阳生代理山西省省长 李小鹏因工作变动辞去该职务--新华

路透北京8月30日 - 新华社周二报导，山西省人大常委会决定，接受李小鹏因工作变动辞去山西省省长职务的请求，任命楼阳生为山西省副省长、代理山西省省长。

楼阳生1959年10月生，1999年至2009年一直在浙江任职，曾任浙江省政协副主席，省委统战部部长，2009年1月-2012年3月，任海南省委常委、省委组织部部长，2012年3月-2014年6月，任湖北省委常委、省委组织部部长。2014年6月任山西省委委员、常委、副书记。

李小鹏1959年6月生，也是中国前总理李鹏之子，现任十八届中央候补委员，2012年12月任山西省委副书记、代省长；2013年1月起任省长。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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