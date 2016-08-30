楼阳生代理山西省省长 李小鹏因工作变动辞去该职务--新华

韩国特别检察官办公室称三星集团李在镕向崔顺实行贿
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透北京8月30日 - 新华社周二报导，山西省人大常委会决定，接受李小鹏因工作变动辞去山西省省长职务的请求，任命楼阳生为山西省副省长、代理山西省省长。
楼阳生1959年10月生，1999年至2009年一直在浙江任职，曾任浙江省政协副主席，省委统战部部长，2009年1月-2012年3月，任海南省委常委、省委组织部部长，2012年3月-2014年6月，任湖北省委常委、省委组织部部长。2014年6月任山西省委委员、常委、副书记。
李小鹏1959年6月生，也是中国前总理李鹏之子，现任十八届中央候补委员，2012年12月任山西省委副书记、代省长；2013年1月起任省长。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。
路透上海1月16日 - 中国日报周一刊文称，面对美国候任总统特朗普在台湾问题上的挑衅行为，中国已表现出了克制，但如果他就职后仍我行我素，中国将“不再客气”。