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路透中文体育短讯 | 2012年 6月 11日 星期一 09:41 BJT

莎拉波娃成就全满贯

莎拉波娃周六6-3 6-2击败21号种子埃拉尼，赢得法网女单桂冠，并成就全满贯梦想，这也是莎拉波娃个人第七座大满贯赛事奖杯。莎拉波娃面对身高比自己矮24厘米的埃拉尼，发球时速比对手高出30公里，最终在这场一边倒的比赛中，用时89分钟战胜籍籍无名的对手。路透

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