全球首季股票发行规模开始回升 摆脱2016年低迷表现

路透伦敦3月31日 - 汤森路透数据显示，第一季全球股票上市规模较上年同期成长，拜亚洲和美国股票发行所赐，这表明今年售股情况要比2016年更加热络。

今年第一季全球企业发行股票1,930亿美元，较2016年同期增长61%，2016年的发行规模是2008年以来最低。

“由于股市上涨、波动率偏低，加上宏观数据较佳，导致市场对新股的强烈买兴，”美国银行全球股票资本市场主管Craig Coben表示。

经济方面的乐观消息协助拉抬美国企业股票资本市场(ECM)活动成长63%，第一季带来收益590亿美元。

“美国表现突出，二级市场是过去九个月这波再通胀交易(reflation trade)的最大受惠者。这已协助推动美国资本市场交易量回到更为正常的水准，”瑞士信贷全球ECM营运长Frank McGee表示。

欧洲最大的首次公开发行(IPO)市场--伦敦则与全球趋势背道而驰，其股票上市规模创下五年低位。不过，欧洲IPO收益上涨了33%。

国际律所Taylor Wessing企业合伙人Russell Holden称，预计这种情况会继续下去，企业等待更有利的市况。

“鉴于股价在过去六个月上涨，加上英国退欧谈判存在一些不确定性，市场可能向下修正，因此投资者目前采取谨慎立场，不想以过高的价格购买资产。”

黑石集团(BX.N)仓储业务Logicor及西班牙电信(TEF.MC)旗下的英国电信运营商O2料将进行IPO，可能会在接下来的几个季度提振英国IPO市场。

在欧洲大陆，Gestamp将于4月7日挂牌上市，有望成为今年规模最大的IPO，该公司估值约为35亿欧元(37.5亿美元)。

意大利裕信银行(CRDI.MI)通过增发(follow-on offering)融资138亿欧元，为年内至今规模最大的增发股票交易，占全球增发交易的逾十分之一，并可能为相关银行带来数百万美元的收入。

德意志银行的股票银团分销全球主管Ed Sankey称，并购活动、子公司IPO以及欧洲国家政府推动的私有化，将会推动交易流。

“2013-15年期间出现了一波IPO退出潮，预计今年不会出现那段时间所看到的那么多的此类情况，尤其是私募股权方面，但放眼全球，我们预计今年将会是比2016年更繁忙的一年。”(完)