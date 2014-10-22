《MAGUIRE专栏》多头在期权市场押注明年初玉米价格反弹

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire 编译 于春红/许娜

路透芝加哥10月21日 - 美国将迎来创历史纪录的粮食丰收年，虽有逾一半作物尚未收割，但一些主要需求市场的谷物现货价格已跌至五年来最低，多数玉米市场人士对于中短期的价格前景持偏空至中性看法。

但越来越多的人士在期权市场押注，一旦当前收割压力缓解，玉米价格将在明年初开始反弹。

近月玉米价格在9月30日创下每蒲式耳约3.20美元的年内低点后，履约价为每蒲式耳3.80美元的3月期货看涨期权未平仓合约增加20%，履约价为3.70美元的未平仓合约增加近100%。

此外还有其它处于价外状态的看涨期权，这一趋势暗示，虽然近期玉米价格走势偏于下跌，但许多交易商预计未来几个月价格将反弹。

**乐观的预期**

尽管2014年玉米的收成料将超过近期需求规模，但交易商仍有理由预计，今年年底前整体消费速度将加快。

过去四年中有三年的第四季国内乙醇产量大幅上升，因新收获的玉米供应充足，帮助提高了乙醇生产利润。乙醇生产占每年玉米使用量的大约37%。近期全球油价史无前例地走弱，严重打压了包括乙醇生产商在内的所有油品及能源产品厂商的利润率。

但随着收割后的美国玉米越来越多地进入市场，本地乙醇生产商料将增加玉米采购并提高乙醇产量，以维持市场份额，这应在年底前最后几周为玉米价格提供支撑。

预计来自养牛业的强劲需求也将在2014年底和明年初支撑玉米价格。由于供应吃紧，本周活牛价格创下纪录新高，而且该行业告别几年来的亏损局面后重新盈利，牧场主明年料将扩大饲养规模。

玉米价格处于数年低位是该行业扭亏为盈的关键，牧场经营者料将十分积极地锁定未来玉米需求，这意味着今年玉米收割完成后将涌现大量的购买合约。

玉米价格较小麦深度贴水，也有可能预示玉米的出口潜力巨大。目前玉米较软红小麦价格贴水接近每吨70美元，为3月以来最深，应该有助于玉米扩大海外饲料市场份额。许多购买协议可能在今年收割完成后不久达成，届时出口商将更加清楚可供出口的玉米数量。

**触底反弹？**

考虑到玉米需求面的利好因素将在未来几周显现，部分交易商增加对2015年头几个月的看多押注。

3月合约价外看涨期权是此类操作最普遍的方式之一，自10月1日以来，仅履约价在3.60、3.70和3.80美元的期权就买进了逾1万手。

不过，5月看涨期权的买单也明显增多，表明所持仓位期限较长的交易商也在上调价格预期。

2015年3月看涨期权图表： link.reuters.com/geb33w

季节性乙醇产量图表： link.reuters.com/heb33w

玉米收割工作的推进将在近期内将给市场带来新的压力，可能造成期货价格再度下跌，这一点毋庸置疑。

但是，由于价格已处在2009年以来最低，消费者需求正开始回升，而且应该会在2014年收割进程完成一半后开始加快。(完)

(译文审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。