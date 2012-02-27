中国股市盘前看点--2月27日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国1月成屋待完成销售

--美国2月达拉斯联邦储备银行制造业指数

--德国议会料将举行特别会议,就援助希腊的特别纾困方案进行投票

**宏观经济和政策面**

--中国国务院副总理王岐山表示,要多措并举,进一步完善财税、担保、坏账核销、风险补偿等政策支持体系和差异化监管措施,调动金融机构服务"三农"和小微企业的积极性,确保涉农和小微企业贷款增速均高於全部贷款平均增速.

--全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,货币宏观调控要以广义货币供应量(M2)为主,不能兼顾贷款总量和货币供给总量.此外可以适当放松存贷比的计入项目,将同业存款计入存贷比的分母,承认吸收同业存款是商业银行获取资金的来源之一.

**重点行业和公司**

--工信部发布粮食加工业发展规划(2011-2020年),提出到2015年中国粮食加工业总产值达到3.9万亿元,到2020年达到6.9万亿元人民币,年均增长12%.

--距2月8日国内成品油官方调价仅过去两周,决定调价与否的必要参数--三地原油移动均价变化4%的界限再度被突破,这意味着只要22个工作日的时间条件再满足,成品油调价"窗口"短时间内又将打开.但业内普遍认为,出於维稳考虑,相关部门或推迟执行调价.

--中电联预计,2015年全社会用电量将达到6.02-6.61万亿千瓦时,"十二五"(2011-2015年)期间年均增长8.8%;预计今年电力工程建设投资达7,393亿元,基本与去年持平.

--日前工业和信息化部就《2012年度党政机关公务用车选用车型目录》徵求意见,入围的25家车企、412款车型均为自主品牌.

**海外动向**

--美国股市标准普尔500指数上周五小幅收高,升至2008年雷曼兄弟破产前以来的最高水准,延续了稳步上扬态势,得益於美国经济呈现复苏迹象.道琼工业指数收跌1.74点,或0.01%,至12,982.95点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC短期支撑位在五日均线2,399点.(完)

--整理 冉莹; 审校 乔艳红

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