港股已经见底 恒生指数今年可望有逾两成升幅--德盛安联

德盛安联旗下RCM亚太区投资总监陈致强在记者会上称,市场目前估值处於历史低位,并已反映很多不利消息,相信今年港股在企业盈利增长7-10%、资金回流等因素带动下,恒生指数可望升至23,000-24,000点,即较现水平有逾两成的升幅.

"股市反映经济状况很差及高失业率,然而这与现实背道而驰."他说,亚洲市场的基本因素稳固,只是投资者欠缺入市信心.

恒指周三连续第三日走强,收升0.78%,报19,151.94点;受中国资源相关类股强势助推,未受内地股市四日来首次收低的影响.

他并称,看好资讯科技行业若干机会如AMOLED(主动式矩阵有机发光二极体显示器)、中国天然气分销企业、若干石化企业、若干工业及汽车相关企业以及超卖的金融企业;并建议减持估值偏高的电讯和公用股.(完)

--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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