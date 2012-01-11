港股已经见底 恒生指数今年可望有逾两成升幅--德盛安联

摩根士丹利预计未来两年人民币兑美元贬值速度将放缓 今年底至7.3
路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。
路透香港1月11日电---德盛安联(ALVG.DE)周三称,港股已於去年10月见底,预期今年恒生指数.HSI在现水平有逾两成升幅,并看好若干资讯科技、天然气分销、石化、汽车及金融行业.
德盛安联旗下RCM亚太区投资总监陈致强在记者会上称,市场目前估值处於历史低位,并已反映很多不利消息,相信今年港股在企业盈利增长7-10%、资金回流等因素带动下,恒生指数可望升至23,000-24,000点,即较现水平有逾两成的升幅.
"股市反映经济状况很差及高失业率,然而这与现实背道而驰."他说,亚洲市场的基本因素稳固,只是投资者欠缺入市信心.
恒指周三连续第三日走强,收升0.78%,报19,151.94点;受中国资源相关类股强势助推,未受内地股市四日来首次收低的影响.
他并称,看好资讯科技行业若干机会如AMOLED(主动式矩阵有机发光二极体显示器)、中国天然气分销企业、若干石化企业、若干工业及汽车相关企业以及超卖的金融企业;并建议减持估值偏高的电讯和公用股.(完)
--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
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