英国个股：莱斯银行股权出售交易可能遭遇基金公司抵制行为的阻碍

路透伦敦6月30日 - 正当英国政府尝试为其出售在莱斯银行的39%股份这一政治敏感交易扫清道路时，在可能购买这些股份的投资者中却酝酿着不满情绪。

一些基金经理表示，他们将对此类售股交易保持警惕，直到银行和监管当局对公司股东何时能够出售更多股份加以澄清。围绕这一问题的争议可能阻碍莱斯等银行的大规模售股计划。

这些基金经理称，过去银行业者允许股东绕过股份锁定协议出售持股，曾让他们遭受损失。股份锁定协议旨在防止短时间内有过多股票冲击市场，并打压股价。

若遭到投资者抵制，莱斯银行集团 的私有化进程将更加复杂。将该银行集团私有化是英国政府最高调的策略，以彰显其正在改善英国政府的财务状况，并促使银行增加对企业放贷。

“大家正在考虑将该交易列入黑名单，”一名英国投资公司的基金经理表示，该公司管理着约800亿英镑资产。“这关乎我们对于我们所投身的市场是否抱有信任的核心问题。”