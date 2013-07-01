英国个股：莱斯银行股权出售交易可能遭遇基金公司抵制行为的阻碍

芝加哥期市：大豆期货收跌，因农业部供需报告公布前交易商调整头寸
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘涨跌互现，现货月5月大豆期货收跌，分析师称，因在农业部明日公布月度供需报告前交易商调整头寸。
路透伦敦6月30日 - 正当英国政府尝试为其出售在莱斯银行的39%股份这一政治敏感交易扫清道路时，在可能购买这些股份的投资者中却酝酿着不满情绪。
一些基金经理表示，他们将对此类售股交易保持警惕，直到银行和监管当局对公司股东何时能够出售更多股份加以澄清。围绕这一问题的争议可能阻碍莱斯等银行的大规模售股计划。
这些基金经理称，过去银行业者允许股东绕过股份锁定协议出售持股，曾让他们遭受损失。股份锁定协议旨在防止短时间内有过多股票冲击市场，并打压股价。
若遭到投资者抵制，莱斯银行集团 的私有化进程将更加复杂。将该银行集团私有化是英国政府最高调的策略，以彰显其正在改善英国政府的财务状况，并促使银行增加对企业放贷。
“大家正在考虑将该交易列入黑名单，”一名英国投资公司的基金经理表示，该公司管理着约800亿英镑资产。“这关乎我们对于我们所投身的市场是否抱有信任的核心问题。”
这家股东与其他与路透进行过谈话的投资者均不愿具名，因为事关敏感。(完)
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘涨跌互现，现货月5月大豆期货收跌，分析师称，因在农业部明日公布月度供需报告前交易商调整头寸。
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高2% ，因在美国种植季节开始前出现技术性买盘和空头回补。 CBOT-5月玉米合约 收高7-1/2美分，报每蒲式耳3.67美元。 商品期货交易委员会周度报告的补充材料显示，截至4月4日当周，非 商业交易员将净空头头寸减少至138,510口，但这仍是10月以来的第二多 净空头头寸，市场因此容易受到空头回补升势的影响。 分析师预计，美国农业部在将于周二发布的月度供需报告中，上调20 16/17年美国和全球玉米结转库存预估。 今日CBOT玉米期货成交量预计为407,711口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
美元指数在亚洲交易时段上涨至3月15日来最高101.34。但之后逆转走势，因受法国大选引发的地缘政治不安情绪，叙利亚紧张局势不断升级，以及对朝鲜的担忧与日俱增等因素影响，美国公债收益率走低。