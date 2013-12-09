中国加强公务接待管理 厉行节俭

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透北京12月8日 -新华社周日援引中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发的《党政机关国内公务接待管理规定》报道称，中国政府禁止公务接待提供鱼翅燕窝，不得提供香烟和高档酒水，接待单位不得超标准安排接待住房。
《规定》称，接待对象应当按照规定标准自行用餐。工作餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴。
《规定》还指出，住宿用房以标准间为主，接待省部级干部可以安排普通套间。接待单位不得以任何名义赠送礼金、纪念品和土特产品等。
国内公务接待不得在机场、车站、码头和辖区边界组织迎送活动，禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动。
报道称，将加强监管，确保规定的执行。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透华盛顿4月5日 - 美国参议院预计将于周四1500GMT进行投票，决定是否就总统特朗普提名的最高法院大法官人选Neil Gorsuch进行有限制辩论并推进确认程序。