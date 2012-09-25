夏普最快周四获得银行同意给予27亿美元新贷款--消息

路透东京9月25日电---日本夏普(6753.T)主要往来银行之一的消息人士周二称,夏普提出承诺转亏为盈的计划後,最快将在周四获得银行同意给予多达2,100亿日圆(27亿美元)的新贷款.

消息人士向路透表示,夏普已提出重振计划,计划必须列出如何从10月1日起的六个月内录得获利.

夏普必须偿还最高达3,600亿日圆的短期商业票据贷款,且需要确保获得瑞穗金融集团(8411.T)和三菱UFJ金融集团(8306.T)牵头银团的融资.

夏普和这两家银行均拒绝置评.(完)

--编译 蔡美珍/田建华;审校 王洋

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