知情人称夏普拟向主要贷款行寻求金援 股价重挫

亚洲股市回落 但周线料录得涨幅
澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。
路透东京3月3日 - 知情人士表示，陷入困境的日本电子产品供应商夏普(6753.T)正准备从主要贷款方寻求援助。该公司预计今年不盈利业务的减值损失将会扩大。
夏普股价盘初重挫逾9%。
夏普上个月发布预警称，可能在四年内第三次录得年度净亏损，因价格竞争激烈挫伤智能手机显示屏销售。夏普此前寄望该业务线能带来增长。
消息人士对路透表示，夏普打算向瑞穗银行(8411.T)和三菱东京UFJ银行(8306.T)求助，提供重组所需的资金。该名人士不愿具名，因正式决定尚未敲定。
日经新闻周二报导称，夏普的求助包括1,500亿日圆(12.5亿美元)的债转股交易。
日经表示，夏普计划注销太阳能面板等不赚钱业务的生产设备，这可能使得本月底截止的会计年度净损扩大至逾1,000亿日圆，该公司原本预测为亏损300亿日圆。
夏普在声明稿中表示，已考虑过各种选项，但一切尚未定案。(完)
(编译 李婷仪/戴素萍 审校 张涛/张荻)
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