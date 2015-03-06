夏普请求企业重组基金最高入股2.5亿美元--日经（更新版）

(新增夏普寻求纾困的背景细节)

路透东京3月6日 - 日本经济新闻报导，陷入亏损的日本电子企业夏普 6753.T 已经请求企业重组基金Japan Industrial Solutions(JIS)以最多300亿日圆(2.5亿美元)入股该公司，帮助进行公司重组。

日经报导称，Japan Industrial Solutions将购买夏普的优先股或普通股；夏普希望在2016年3月前获得这笔投资。

此外，夏普已和主要往来银行瑞穗银行 8411.T 及三菱东京日联银行 8306.T 接触，希望能取得2012年以来的第二次大额纾困。

银行业人士称，对于任何新援助方案来说，以债换股(将提供的贷款转为持有夏普股票)都是合理选项。

夏普饱受市场供应过度的冲击，对中国的智能手机显示屏销售受到挤压。该公司上月警告可能四年内第三次录得净亏损，并称正着手进行一项新的业务改造计划。

Japan Industrial Solutions由几家金融机构共同支持，其中包括瑞穗银行、三菱东京日联银行、贸易公司三菱商事 8058.T 和日本政策投资银行。 (完)

(编译 李婷仪 审校 郑茵)

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