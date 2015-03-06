夏普请求企业重组基金最高入股2.5亿美元--日经（更新版）

西门子计划在德国裁员1700职位 以提高效率
路透法兰克福5月11日 - 德国工业巨头西门子周四宣布，未来数年将在德国裁减1,700个职位，另外还将转移1,000个职位，这是效率改善行动的一部分。
(新增夏普寻求纾困的背景细节)
路透东京3月6日 - 日本经济新闻报导，陷入亏损的日本电子企业夏普 6753.T 已经请求企业重组基金Japan Industrial Solutions(JIS)以最多300亿日圆(2.5亿美元)入股该公司，帮助进行公司重组。
日经报导称，Japan Industrial Solutions将购买夏普的优先股或普通股；夏普希望在2016年3月前获得这笔投资。
此外，夏普已和主要往来银行瑞穗银行 8411.T 及三菱东京日联银行 8306.T 接触，希望能取得2012年以来的第二次大额纾困。
银行业人士称，对于任何新援助方案来说，以债换股(将提供的贷款转为持有夏普股票)都是合理选项。
夏普饱受市场供应过度的冲击，对中国的智能手机显示屏销售受到挤压。该公司上月警告可能四年内第三次录得净亏损，并称正着手进行一项新的业务改造计划。
Japan Industrial Solutions由几家金融机构共同支持，其中包括瑞穗银行、三菱东京日联银行、贸易公司三菱商事 8058.T 和日本政策投资银行。 (完)
(编译 李婷仪 审校 郑茵)
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