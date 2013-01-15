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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 08:32 BJT

日本热股: 夏普股价挫跌7%,因报导称苹果削减iPhone 5零件订单

路透东京1月15日 - 液晶显示器(LCD)供应商日本夏普 周二盘初股价一度挫跌7%至307日圆,此前日本经济新闻称,由于需求疲弱,苹果 削减了当季iPhone 5所需的液晶面板订单.

其他苹果的日本供应商的股价亦承压,Murata Manufacturing 跌2.1%至5,170日圆,Ibiden 下滑2.5%至1,297日圆.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 戴素萍)

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