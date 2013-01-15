日本热股: 夏普股价挫跌7%,因报导称苹果削减iPhone 5零件订单

澳洲股市：收跌，受中美两国领导人峰会前的谨慎情绪拖累
路透4月6日 - 澳洲股市周四收跌，因有迹象显示美联储或将比预期更早地削减其巨大的资产规模，另外今日晚些时候中美两国领导人的会晤也备受关注。
路透东京1月15日 - 液晶显示器(LCD)供应商日本夏普 周二盘初股价一度挫跌7%至307日圆,此前日本经济新闻称,由于需求疲弱,苹果 削减了当季iPhone 5所需的液晶面板订单.
其他苹果的日本供应商的股价亦承压,Murata Manufacturing 跌2.1%至5,170日圆,Ibiden 下滑2.5%至1,297日圆.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 戴素萍)
路透4月6日 - 澳洲股市周四收跌，因有迹象显示美联储或将比预期更早地削减其巨大的资产规模，另外今日晚些时候中美两国领导人的会晤也备受关注。
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。