夏普本月将出货新版iPhone显示屏

路透东京8月2日电---日本夏普(6753.T)为苹果新版iPhone生产的显示屏即将开始出货。外界普遍认为新版iPhone将在10月开售，赶上圣诞节前的购物季。

夏普新任社长奥田隆司(Takashi Okuda)周四在东京举行的媒体吹风会上表示：“夏普将从8月开始供货。”此前，夏普刚刚发布最新季度财报。

但他拒绝提供更具体的出货日期。

苹果计划在9月12日举行大型产品发布会，外界猜测苹果或在此次发布会上宣布发售新版iPhone。作为去年被苹果选定的供应商，夏普是三家为苹果提供新版iPhone显示屏的厂商之一。

夏普未就其与苹果的关系置评，但定於8月出货的显示屏显然是为新版iPhone定制。

另外两家显示屏供应商是LG Display(034220.KS)和JapanDisplay。

新版iPhone的显示屏将更大。此前，三星电子推出4.8英寸触摸屏的最新版Galaxy智能手机。

消息人士此前对路透表示，新版iPhone屏幕的对角长度达到四英寸，比目前市场上的iPhone显示屏尺寸大30%。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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