版本:
中国
国际财经 | 2012年 9月 28日 星期五 19:06 BJT

夏普称目前供应苹果iPhone5的面板产量充足

路透东京9月28日电---日本夏普(6753.T)一名主管表示,众所周知夏普为苹果(AAPL.O)新手机iPhone5供应的面板,目前产量"充足",显示iPhone5面板供应瓶颈问题可能已经缓解.

夏普是供应iPhone5面板的三家厂商之一,稍早一名消息人士向路透表示,8月底时,夏普的产量落後进度.

消息人士称,夏普在改善良率偏低的问题上发生困难,引发外界好奇苹果是否会提高利润诱因,以确保加速生产.

夏普主管是在大阪记者会作上述表示,但要求不具名.(完)

--编译 蔡美珍;审校 于春红

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐