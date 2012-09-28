夏普称目前供应苹果iPhone5的面板产量充足

亚股触及19个月高位 叶伦暗示3月或升息提振美元走升
路透东京2月15日 - 亚洲股市周三触及19个月高位，得益于美国股市隔夜触及纪录高位，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示有可能在下个月升息，这持续支撑美元守在近三周高位。
路透东京9月28日电---日本夏普(6753.T)一名主管表示,众所周知夏普为苹果(AAPL.O)新手机iPhone5供应的面板,目前产量"充足",显示iPhone5面板供应瓶颈问题可能已经缓解.
夏普是供应iPhone5面板的三家厂商之一,稍早一名消息人士向路透表示,8月底时,夏普的产量落後进度.
消息人士称,夏普在改善良率偏低的问题上发生困难,引发外界好奇苹果是否会提高利润诱因,以确保加速生产.
夏普主管是在大阪记者会作上述表示,但要求不具名.(完)
--编译 蔡美珍;审校 于春红
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路透华盛顿2月14日 - 美国一位联邦法官周二初步批准了大众汽车(Volkswagen)因尾气排放造假丑闻支付至少12.2亿美元，修理或回购已在美国销售的近8万辆3.0升柴油汽车的计划。
路透纽约2月14日 - 对于一名美国国会议员提出的在特朗普当政初期暂停全球监管磋商的警告，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦在一封信函中做出回应，称美联储有与外国同行进行协商的权力和职责，而且这么做是为了美国利益。