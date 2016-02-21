夏普周四将在两份投资提议中做出选择--消息人士

路透东京2月20日 - 知情消息人士表示，夏普(6753.T)计划最早周四在两个救助计划之间做出选择，台湾鸿海(2317.TW)提出更有利的收购提议将遭到日本政府支持基金--产业革新机构(INCJ)的挑战。

据消息人士，夏普董事会周六开会讨论了两个收购提议。消息人士要求匿名，因为未授权对媒体发表讲话。

消息人士称，该公司13位董事会成员周三将按计划召开会议，并计划在周四的特别会议上就竞争性收购提议进行投票。

鸿海提议投资6,590亿日圆(59亿美元)收购夏普，远超过INCJ提出的3,000亿日圆投资计划。

夏普拒绝置评，路透也未联系到INCJ官员置评。鸿海称不发表评论，指其董事长郭台铭此前表示，在与夏普协商期间进入静默期。

鸿海本月表示，已就协议多数内容与夏普达成一致，但消息人士称，情况仍不确定，两份提议仍在讨论中。

一位消息人士称，鸿海已经提出，若不能完成协议，将支付1,000亿日圆的取消费。

另一位消息人士表示，夏普主要融资机构反对INCJ的提议，因为后者要求他们取消持有的优先股。

此外还有消息人士透露，INCJ在做最后努力以收购夏普，并批评该公司董事会的构成。

据了解该基金不满原因的消息人士，INCJ官员对夏普两位董事会成员有看法，因认为他们代表持有夏普优先股的一支基金，所以存在利益冲突。

但INCJ首席策略官Tetsuya Hamabe表示，该基金未批评夏普董事会的构成。

夏普拒绝置评。(完)