夏普贷款银行同意再融资 不以与鸿海达成协议为条件

路透东京9月7日电---银行消息人士称,夏普(6753.T)的贷款银行正在敲定对该公司的再融资方案,而不再等候台湾鸿海(2317.TW)与其达成入股协议.鸿海与夏普同为苹果(AAPL.O)供应商,他们之间的谈判暂时陷於停顿.

两位要求匿名的消息人士告诉路透,瑞穗金融集团(8411.T)和三菱UFJ金融集团(8306.T)计划最早在9月20日给夏普提供最多3,000亿日圆(38亿美元)的融资,但要求夏普做出削减成本和出售资产的承诺.

消息人士称,上述融资计划将不覆盖夏普明年9月到期的2,000亿日圆可转换债券,而且无论鸿海向夏普注资与否都将按计划进行.

为了收回已经放给夏普的贷款,银行不得不继续为其提供融资,希望该公司能扭亏为盈.(完)

--编译 李春喜;审校 艾茂林

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