夏普与银行接近达成17亿美元整顿协议--消息

独家：美国华平投资集团聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团
路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透东京4月16日 - 一位参与讨论的人士表示，夏普(6753.T)及银行业者将在周四会晤，就向夏普提供17亿美元援助款以及该公司的整顿计划达成协议。
夏普与主要贷款行瑞穗银行及三菱东京日联银行之间的协议，将是夏普2012年以来获得的第二次大规模援助。
消息人士称，上述银行将通过债转股向夏普累计注资2,000亿日圆(17亿美元)，同时夏普将裁员5,000人，缩减北美电视业务规模，剥离LCD显示器业务。
夏普股价早盘盘中涨2.6%。
未能立即联系上夏普和三菱东京日联银行代表发表置评。瑞穗银行发言人称，该行不能就个别客户发表言论。(完)
(编译 戴素萍/李爽 审校 徐文焰/于春红)
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路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透北京1月23日 - 中国海关周一公布的数据显示，2016年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，因受中国独立地方炼油企业需求旺盛支撑。
包括家庭支出、出口和企业信心在内的所有评估议题，政府都维持12月的看法不变。报告显示，消费者信心改善，对亚洲的出口回升，与上月的措辞一致。(完)