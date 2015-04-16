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国际财经 | 2015年 4月 16日 星期四 10:12 BJT

夏普与银行接近达成17亿美元整顿协议--消息

路透东京4月16日 - 一位参与讨论的人士表示，夏普(6753.T)及银行业者将在周四会晤，就向夏普提供17亿美元援助款以及该公司的整顿计划达成协议。

夏普与主要贷款行瑞穗银行及三菱东京日联银行之间的协议，将是夏普2012年以来获得的第二次大规模援助。

消息人士称，上述银行将通过债转股向夏普累计注资2,000亿日圆(17亿美元)，同时夏普将裁员5,000人，缩减北美电视业务规模，剥离LCD显示器业务。

夏普股价早盘盘中涨2.6%。

未能立即联系上夏普和三菱东京日联银行代表发表置评。瑞穗银行发言人称，该行不能就个别客户发表言论。(完)

(编译 戴素萍/李爽 审校 徐文焰/于春红)

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