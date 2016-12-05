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国际财经 | 2016年 12月 5日 星期一 11:16 BJT

夏普社长戴正吴称将于公司转亏为盈并重返东证一部后去职

路透东京12月5日 - 夏普 (6753.T)社长戴正吴周一对记者表示，一旦夏普转亏为盈录得净利，股票重返东京证交所一部交易，将是他离任之时。

富士康(鸿海)集团收购夏普后，鸿海科技集团副总裁戴正吴在8月接任夏普社长。(完)

(编译 陈宗琦；审校 白云)

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