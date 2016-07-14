夏普高管称中国将很快批准鸿海收购夏普一案--时事新闻社

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京7月14日 - 日本时事新闻社援引夏普一位高管称，中国政府预计很快会批准台湾鸿海(2317.TW)收购夏普(6753.T)的计划。
鸿海将投资月35亿美元收购夏普三分之二的股权。
日本经济新闻此前报导称，此项并购的结案受到了耗时的中国反垄断审查的拖延。(完)
(编译 王洋; 审校 高琦)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。