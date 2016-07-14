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国际财经 | 2016年 7月 14日 星期四 16:29 BJT

夏普高管称中国将很快批准鸿海收购夏普一案--时事新闻社

路透东京7月14日 - 日本时事新闻社援引夏普一位高管称，中国政府预计很快会批准台湾鸿海(2317.TW)收购夏普(6753.T)的计划。

鸿海将投资月35亿美元收购夏普三分之二的股权。

日本经济新闻此前报导称，此项并购的结案受到了耗时的中国反垄断审查的拖延。(完)

(编译 王洋; 审校 高琦)

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