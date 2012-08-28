夏普称将在日本裁减2,000个岗位

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透东京8月28日电---日本电视制造商夏普(6753.T)周二宣布,将在日本向最多2,000名员工提出遣散补偿方案.由於亏损规模不断扩大,夏普计划将全球雇员数减少十分之一,此举正是裁员计划的一部分.
公司在声明中称,遣散补偿方案将从11月1日开始生效,为期两周.此举料将耗费公司270亿日圆(3.4323亿美元),即每名被解雇员工将获得约1,350万日圆.(完)
--编译 梁睿雪;审校 王兴亚
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路透首尔10月25日 - 韩国联合通讯社周二引述韩国现代汽车集团未具名高管报导，该集团的管理层计划从本月开始自愿降薪10%，这是2009年以来的首次。
路透纽约10月20日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，银行业者需要持续监控自身奖励员工的方式，确保可兹提倡良好的行为表现。