夏普称将在日本裁减2,000个岗位

路透东京8月28日电---日本电视制造商夏普(6753.T)周二宣布,将在日本向最多2,000名员工提出遣散补偿方案.由於亏损规模不断扩大,夏普计划将全球雇员数减少十分之一,此举正是裁员计划的一部分.

公司在声明中称,遣散补偿方案将从11月1日开始生效,为期两周.此举料将耗费公司270亿日圆(3.4323亿美元),即每名被解雇员工将获得约1,350万日圆.(完)