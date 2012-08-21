夏普拟透过出售工厂裁员8,000人

* 夏普计划裁员8,000人,占其全球员工数量的15%--读卖新闻

* 尚未作出向鸿海出售墨西哥与中国工厂的决定--夏普

* 夏普的最终重组不太可能在9月前定调--消息人士

* 股价下跌1.7%,受相关报导影响

路透东京8月21日电---日本读卖新闻周二报导,处境艰难的彩电厂商夏普(6753.T)计划裁减8,000个岗位,相当於其全球员工总数的15%,其中包括透过出售在中国和墨西哥的电视工厂给台湾鸿海(2317.TW)以裁员3,000人.

夏普此前曾宣布裁员5,000人.

读卖新闻报导的内容,是夏普所采取的最新举措.预计夏普将采取更多措施,以削减成本和满足其贷款者的要求.

日本共同社周末报导称,夏普考虑把裁员数量从先前宣布的5,000人增加到10,000人.

"我们继续努力在与鸿海的协议框架内达成最佳联盟,但尚未作出向其出售我们在墨西哥与中国工厂的决定,"夏普一名发言人表示.

夏普负债1.25万亿(兆)日圆(160亿美元),急需资金为3,600亿日圆的短期商业票据再融资.明年9月则将有大约2,000亿日圆可转换债到期.

银行消息人士表示,夏普下月将向银行提交资产评估报告,以便让这些银行确定该公司为换取融资而必须出售的业务.

不愿署名的消息人士表示,瑞穗金融集团(8411.T)和三菱UFJ金融集团(8306.T)将提供数百亿日圆的临时融资,直到由普华永道(罗兵咸永道/资诚)PWC.UL在内的两家顾问所编制的报告完成.

所需融资金额也将取决於夏普能从鸿海获得多少投资.

参与相关过程的银行家表示,夏普修改後的重组方案不太可能在9月以前定案.

夏普股价8月初以来下跌了35%以上.周二开低1.7%.指标日经指数.N225盘初微涨0.1%.(完)

--编译 张涛;审校 张明钧

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