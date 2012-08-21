夏普拟透过出售工厂裁员8,000人

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
* 夏普计划裁员8,000人,占其全球员工数量的15%--读卖新闻
* 尚未作出向鸿海出售墨西哥与中国工厂的决定--夏普
* 夏普的最终重组不太可能在9月前定调--消息人士
* 股价下跌1.7%,受相关报导影响
路透东京8月21日电---日本读卖新闻周二报导,处境艰难的彩电厂商夏普(6753.T)计划裁减8,000个岗位,相当於其全球员工总数的15%,其中包括透过出售在中国和墨西哥的电视工厂给台湾鸿海(2317.TW)以裁员3,000人.
夏普此前曾宣布裁员5,000人.
读卖新闻报导的内容,是夏普所采取的最新举措.预计夏普将采取更多措施,以削减成本和满足其贷款者的要求.
日本共同社周末报导称,夏普考虑把裁员数量从先前宣布的5,000人增加到10,000人.
"我们继续努力在与鸿海的协议框架内达成最佳联盟,但尚未作出向其出售我们在墨西哥与中国工厂的决定,"夏普一名发言人表示.
夏普负债1.25万亿(兆)日圆(160亿美元),急需资金为3,600亿日圆的短期商业票据再融资.明年9月则将有大约2,000亿日圆可转换债到期.
银行消息人士表示,夏普下月将向银行提交资产评估报告,以便让这些银行确定该公司为换取融资而必须出售的业务.
不愿署名的消息人士表示,瑞穗金融集团(8411.T)和三菱UFJ金融集团(8306.T)将提供数百亿日圆的临时融资,直到由普华永道(罗兵咸永道/资诚)PWC.UL在内的两家顾问所编制的报告完成.
所需融资金额也将取决於夏普能从鸿海获得多少投资.
参与相关过程的银行家表示,夏普修改後的重组方案不太可能在9月以前定案.
夏普股价8月初以来下跌了35%以上.周二开低1.7%.指标日经指数.N225盘初微涨0.1%.(完)
--编译 张涛;审校 张明钧
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