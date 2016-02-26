夏普称一直适当地披露或有负债

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透东京2月26日 - 日本夏普(6753.T)周五表示，一直在财务报表中适当地公布或有负责。此前台湾鸿海(2317.TW)暂时搁置收购事宜，据称是因为发现夏普此前未披露的债务问题。
三名熟悉情况的消息人士对路透表示，夏普约有3,000亿日圆(27亿美元)的或有负债。
夏普称，有关其或有负债达到约3,000亿日圆的说法并未基于该公司任何声明。(完)
(编译 张涛；审校 王兴亚)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。