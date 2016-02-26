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国际财经 | 2016年 2月 26日 星期五 14:38 BJT

夏普称一直适当地披露或有负债

路透东京2月26日 - 日本夏普(6753.T)周五表示，一直在财务报表中适当地公布或有负责。此前台湾鸿海(2317.TW)暂时搁置收购事宜，据称是因为发现夏普此前未披露的债务问题。

三名熟悉情况的消息人士对路透表示，夏普约有3,000亿日圆(27亿美元)的或有负债。

夏普称，有关其或有负债达到约3,000亿日圆的说法并未基于该公司任何声明。(完)

(编译 张涛；审校 王兴亚)

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