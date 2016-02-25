鸿海称将厘清关键文件内容 与夏普达成共识前暂缓签约

路透台北2月25日 - 台湾鸿海(2317.TW)周四称，今日收到夏普(6753.T)通知其董事会决议选择鸿海作为他们的首选合作伙伴。

鸿海称，夏普于周三早上递交一份新的关键文件给鸿海团队，鸿海已经在当天通知夏普，鸿海必须厘清内容，并在双方达成共识之前暂缓签约。