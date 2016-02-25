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国际财经 | 2016年 2月 25日 星期四 17:31 BJT

鸿海称将厘清关键文件内容 与夏普达成共识前暂缓签约

路透台北2月25日 - 台湾鸿海(2317.TW)周四称，今日收到夏普(6753.T)通知其董事会决议选择鸿海作为他们的首选合作伙伴。

鸿海称，夏普于周三早上递交一份新的关键文件给鸿海团队，鸿海已经在当天通知夏普，鸿海必须厘清内容，并在双方达成共识之前暂缓签约。

根据监管文件显示， 夏普将筹资43亿美元，并向台湾鸿海定向发股。

鸿海新闻稿表示，〞我们期待尽快厘清，让本次交易达成圆满结果。〞

鸿海周四收高2.61%报78.5台币。(完)

(记者 吴贞瑢/高洁如; 审校 杨淑祯)

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