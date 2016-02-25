鸿海称将厘清关键文件内容 与夏普达成共识前暂缓签约

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透台北2月25日 - 台湾鸿海(2317.TW)周四称，今日收到夏普(6753.T)通知其董事会决议选择鸿海作为他们的首选合作伙伴。
鸿海称，夏普于周三早上递交一份新的关键文件给鸿海团队，鸿海已经在当天通知夏普，鸿海必须厘清内容，并在双方达成共识之前暂缓签约。
根据监管文件显示， 夏普将筹资43亿美元，并向台湾鸿海定向发股。
鸿海新闻稿表示，〞我们期待尽快厘清，让本次交易达成圆满结果。〞
鸿海周四收高2.61%报78.5台币。(完)
(记者 吴贞瑢/高洁如; 审校 杨淑祯)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。