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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 15:00 BJT

日股业绩：夏普上半财年净亏降至43.3亿日圆，因日圆贬值且产品需求回暖

路透东京10月31日 - 日本夏普 周四表示，本财年上半年已经接近重返获利，因日圆疲弱、以及产品需求回暖为该公司的复兴增添动力。

夏普称4-9月净亏降至43.3亿日圆(4,400万美元)，而上年同期为3,876亿日圆。夏普为苹果 的iPhone供应面板。

去年遭受5,450亿日圆巨亏后，夏普慌忙到处筹资。导致亏损的原因包括来自国外同业的有力竞争，以及日圆强势对海外营收造成压力。

去年银行为其提供46亿美元的援助，但要求夏普全年录得营业利润和净利。该公司维持本财年净利预估不变，仍为50亿日圆。(完)

(编译 李春喜 审校　戴素萍)

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