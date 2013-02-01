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货币新闻 | 2013年 2月 1日 星期五 14:30 BJT

日股业绩: 夏普九个月集团净亏4,243.5亿日圆,2012/13年度料亏损4,500亿

路透东京2月1日 - 日本夏普 公布:

* 第三季集团营业利润为26亿日圆,上年同期为亏损244亿日圆

* 九个月集团营业亏损为1,662.3亿日圆,2012/13年度预计亏损1,550亿日圆

* 九个月集团净亏损为4,243.5亿日圆,2012/13年度预计亏损4,500亿日圆(完)
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