更新版-日股业绩: 夏普第三季转亏为盈,维持全年度财测不变

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
(新增细节)
路透东京2月1日 - 接受纾困的日本电子企业夏普 周五公布第三季转亏为盈,让该公司更能说服银行和股东相信其已重返稳健经营轨道.
夏普10-12月营业利润为26亿日圆(2,850万美元),上年同期为亏损244亿日圆.该表现也优于汤森路透I/B/E/S调查七位分析师预估的亏损2.30亿日圆.
夏普维持年度财测不变,预估全年度营业亏损1,550亿日圆,而19位分析师平均的预估为亏损1,520亿日圆.
夏普在10月向银行取得44亿美元的纾困金,但必须将日本办公司和工厂作为抵押担保.该公司亦承诺将裁员一万人,并出售资产.(完) (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
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路透纽约4月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周汇市投机客进一步下调对美元的看多押注，净多仓降至2月末以来最低水平。 截至4月4日当周，美元净多仓总计146.7亿美元，为五周低位，低于前一周的152.7亿美 元。美元净多仓已连续第二周下降。 过去几周美元走势不确定，起点是美国总统特朗普所在共和党撤回医改议案。 投资者担心医改议案风波后，特朗普政府可能无法通过税改，分析师认为税改对经济的 影响重大。 “特朗普政府难以恢复胜选后的乐观情绪，当时宣布促进增长的政策，但至今未能实兑 现，”OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza称。这对美元造成压力。 投资者仍然预计今年再升息两次，与今年初预计的升息四次相差甚远。 而本周接近尾声时，美国空中打击叙利亚及令人失望的美国非农就业报告，令美元走势 再添波动。 “预计特朗普空袭叙利亚后市场将持续紧张，基本面退居其次，投资者焦虑情绪高涨， ”Esparza称