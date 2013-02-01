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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 15:03 BJT

更新版-日股业绩: 夏普第三季转亏为盈,维持全年度财测不变

(新增细节)

路透东京2月1日 - 接受纾困的日本电子企业夏普 周五公布第三季转亏为盈,让该公司更能说服银行和股东相信其已重返稳健经营轨道.

夏普10-12月营业利润为26亿日圆(2,850万美元),上年同期为亏损244亿日圆.该表现也优于汤森路透I/B/E/S调查七位分析师预估的亏损2.30亿日圆.

夏普维持年度财测不变,预估全年度营业亏损1,550亿日圆,而19位分析师平均的预估为亏损1,520亿日圆.

夏普在10月向银行取得44亿美元的纾困金,但必须将日本办公司和工厂作为抵押担保.该公司亦承诺将裁员一万人,并出售资产.(完) (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
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